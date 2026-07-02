పెన్షన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్న ఎంపీ

మద్దిపాడు: మద్దిపాడు సమీపంలోని ఘడియపూడి పునరావాస కాలనీలో బుధవారం నిర్వహించిన పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో బాపట్ల ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. పలువురికి పెన్షన్లు అందజేశారు.
మద్దిపాడు: మద్దిపాడులోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వరస్వామి కళ్యాణాన్ని ఆలయ అర్చకులు బుధవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని కళ్యాణాన్ని తిలకించారు. స్వామివారి భక్త బృందం వారు భక్తులకు తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించారు. స్వామివారి కళ్యాణం అనంతరం భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సాయంత్రం స్వామివారి రథోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు.
ఒంగోలు మెట్రో: నగరంలోని కొత్తపట్నం బస్టాండ్ తూర్పుపాలెం శివాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా బుధవారం ఉదయం శాస్త్రోక్తంగా పూజా క్రతువులు నిర్వహించారు. అనంతరం పూర్ణాహుతి, ధ్వజ అవరోహణం కార్యక్రమాలను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు. రాత్రికి అశ్వ వాహనంపై ఆది దంపతులు కొలువుదీరారు. శివనామస్మరణ మధ్య స్వామి, అమ్మవారు భక్తుల చెంతకు తరలివచ్చారు. నగరోత్సవంలో డమరుక నాదాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
ఒంగోలు సబర్బన్: కందుకూరులోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కలెక్టర్ మీ కోసం కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల 3వ తేదీ నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ పి.రాజాబాబు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రతి శుక్రవారం ఒక నియోజకవర్గంలో మీ కోసం కార్యక్రమం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించిన మేరకు కందుకూరు నియోజకవర్గ స్థాయిలో నిర్వహించనున్న మీ కోసం కార్యక్రమంలో ఆ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల ప్రజలు ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పాల్గొని సమస్యలు తెలియజేసి పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు.
విక్కిరాలపేటలో కలెక్టర్ పల్లెనిద్ర...
కందుకూరు మండలంలోని విక్కిరాలపేట గ్రామంలో ఈ నెల 3వ తేదీ రాత్రి కలెక్టర్ పల్లెనిద్ర కార్యక్రమం జరగనుంది. గ్రామస్తులతో కలెక్టర్ మాట్లాడి స్థానిక సమస్యలు తెలుసుకుంటారు. రాత్రికి విక్కిరాలపేట గ్రామంలోనే బస చేసి శనివారం ఉదయం గ్రామంలో పర్యటిస్తారు. జిల్లా యంత్రాంగం క్షేత్రస్థాయికి వస్తున్న దృష్ట్యా ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలు వారి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు.
చీమకుర్తి: చీమకుర్తి నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టుకు గ్రానైట్ బ్లాకులు తరలిస్తున్న ట్రాలీ కారణంగా సంతనూతలపాడులో బుధవారం ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. ఒంగోలు – కర్నూలు రోడ్డులో సంతనూతలపాడు – ఒంగోలు మధ్యలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న వంతెన వద్ద సాంకేతిక కారణాలతో గ్రానైట్ ట్రాలీ నిలిచిపోయింది. అసలే నిత్యం వందలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగించే రోడ్డుతో పాటు ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ చేసిన రోడ్డు కావడంతో ఇతర వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఎస్సై అజయ్ తన సిబ్బందితో కలిసి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు.