ట్రెసా నూతన కార్యవర్గాలు

కై లాస్నగర్: తెలంగాణ రెవెన్యూ ఎంప్లాయీస్ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ (ట్రెసా) కలెక్టరేట్ బ్రాంచ్, అదిలాబాద్ డివిజన్ నూతన కార్యవర్గాలను శనివా రం ఎన్నుకున్నారు. భీంపూర్ తహసీల్దార్ బి. రమేశ్ ఎన్నికల అధికారిగా, భోరజ్ ఆర్ఐ విలాస్ పరిశీలకులుగా వ్యవహరించారు. అనంతరం డీఆర్వో స్రవంతిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి కార్యవర్గాల వివరాలు అందజేశారు. కలెక్టరేట్ బ్రాంచ్ అధ్యక్షురాలిగా అమ్రపాల, అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా ప్రసాద్ బాబు, ఉపాధ్యక్షులుగా మధుసూదన్, నితిన్, దేవరాజ్, కార్యదర్శిగా అమృత్, కోశాధికారిగా బుద్ధ ప్రసాద్, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా రవీందర్, కలీం, శ్రీకాంత్, ప్రణీత్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రెటరీగా లలిత, కార్యవర్గ సభ్యులుగా శిల్ప, రాజ్కుమార్, దయానంద్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
ఆదిలాబాద్ డివిజన్..
ఆదిలాబాద్ డివిజన్ అధ్యక్షురాలిగా శ్రీవాణి, అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా షౌకత్ అలీ, ఉపాధ్యక్షులుగా రజిని, సుమలత, రాంప్రసాద్, కార్యదర్శిగా భాగ్య, కోశాధికారిగా సిద్ధార్థ్, జాయింట్ సెక్రెటరీలుగా విజయ్, గీత, శంభుశంకర్, అమీర్, కార్యవర్గ సభ్యులుగా యాస్మిన్, శారద, సత్మారాం ఎన్నికయ్యారు.