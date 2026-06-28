ఇందిరమ్మ గృహాల ప్రారంభం

పట్టణంలోని తాటిగూడలో తానుబాయి–మాధవ్ దంపతులు, లావణ్య, అంబేడ్కర్నగర్లో అస్మాబేగం నిర్మించుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంత్రులు జూపల్లి, మహ్మద్ అజారుద్దీన్, ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ ప్రారంభించారు. నిర్మాణాలను పరిశీలించి లబ్ధిదారులను అభినందించారు. నూతన వస్త్రాలు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ రాజర్షి షా, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్, అదనపు కలెక్టర్ చిత్రు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అనూష తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతకు ముందు పట్టణంలోని కంది క్యాంపు కార్యాలయంలో 33 మందికి సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద మంజూరైన రూ.15,55,500 విలువైన ఆర్థికసాయం చెక్కులను మంత్రులు పంపిణీ చేశారు.