 వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు | - | Sakshi
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వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు

Jun 28 2026 3:02 AM | Updated on Jun 28 2026 3:02 AM

కై లాస్‌నగర్‌: పట్టణంలోని వరద ప్రభావిత 3, 5, 6, 11, 12, 13, ,21, 22, 23, 14 కాలనీల్లోని ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని మున్సి ప ల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అనూష అన్నారు. పట్టణంలోని జీఎస్‌ ఎస్టేట్‌ కాలనీలో కాలువలు శుభ్రపరిచే పనులను శనివారం ఆమె పరిశీలించారు. స్థాని కుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మాట్లాడారు. మహాలక్ష్మివాడ, పంజాబ్‌ చౌక్‌ నుంచి ప్రవహించే ప్రధాన నాలాలకు అనుసంధానంగా ఉన్న 8 నుంచి 9 కాలనీలను వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించామన్నారు. అక్కడి డ్రెయినేజీల శుభ్రత పనులు చేపడుతున్నట్లుగా తెలిపారు. వారి వెంట కాలనీవాసులు తదితరులున్నారు.

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