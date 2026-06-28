దేవుడిపైనే భారం

మొదటివి మొలకెత్తక.. మరోసారి విత్తనాలు
తాజా వానలతో కొంత ఊరట
జిల్లాలో ఇంకా 35 శాతం లోటు వర్షపాతం
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్పై కర్షకుల్లో ఆందోళన
ఆదిలాబాద్టౌన్: జిల్లాలో ఈ సారి నైరుతి ఆలస్యంగా పలకరించగా.. వర్షాల తీరు అలాగే ఉంది. ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు తేలికపాటి వానలే కురిశాయి. అవికూడా ఓ ప్రాంతంలో కురిస్తే.. మరో ప్రాంతంలో పడలేదు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుణుడు కరుణించడం లేదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. మరోవైపు నాలుగు రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షం రైతుల్లో కొంత ఊపిరి పోసినట్లయ్యింది. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 80 శాతానికి పైగా పత్తి, సోయా విత్తనాలు వేసినట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈనెల మొదటి వారంలో వేసిన విత్తనాలు మొలకెత్తకపోవడంతో కొందరు మరోసారి విత్తుకున్నారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షంతో చాలా మంది విత్తనాలు వేశారు. అవి మొలకెత్తాల్సి ఉంది. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిపై ‘సాక్షి’ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్.
లోటు వర్షపాతం..
ఈనెలలో 176.2 మి.మీ.ల వర్షం పడాల్సి ఉండగా, ఇప్పటివరకు 114.5 మి.మీ.ల వర్షం కురిసిందని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. 35 శాతం లోటుగా ఉంది. అయినా ఎలాంటి ప్రభావం పడదని వారు పేర్కొంటున్నారు. 80 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది రైతులు విత్తనాలు వేశారని, ప్రస్తుతం పంట చేలల్లో తేమ ఉందని, పత్తి, సోయాతో పాటు ఇతర పంటలు వేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. జూలై మొదటి వారం వరకు పత్తి, సోయా పంటలు, జూలై చివరి వారం వరకు కంది వేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈనెల 23 తర్వాత కురిసిన వర్షం రైతులకు మేలు చేయగా, రెండు మూడు రోజులుగా జిల్లా అంతటా కురుస్తున్న మోస్తారు వర్షం రైతుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. ప్రస్తుతం అంతా వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
జూన్ మొదటి వారంలో జిల్లాలో చాలా మంది రైతులు పత్తి విత్తనాలు వేశారు. ఆ తర్వాత వరుణుడు ముఖం చాటేయడంతో కొంత మంది స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా నీరందించగా, మరికొంత మంది బిందెలతో పోశారు. ఇటీవల వేసిన విత్తనాలు మొలకెత్తాలన్నా, మొలకెత్తినవి రక్షించాలన్నా వారం రోజుల్లోపు సాధారణ వర్షం కురిస్తే రైతులు గట్టెక్కుతారు. లేదంటే పరిస్థితి భిన్నంగా మారే అవకాశాలు లేకపోలేదు. జిల్లాలో 25 శాతం మంది రైతులకు కూడా నీటి సౌకర్యం లేదు. బోర్లు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఏడాది చాలా వరకు అడుగంటిపోయాయి. రెండు మూడు ఎకరాల్లోపు ఉన్నవారు మాత్రమే పంటలకు నీరందించే అవకాశం ఉంది.
సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 5లక్షల 90వేలు పత్తి 4లక్షల 25వేలు
సోయాబీన్ 72వేలు కందులు 42వేలు
వరి 2వేలు ఇతర పంటలు 2వేలు