‘సర్‌’తో ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ముప్పు

కై లాస్నగర్: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ద్వారా జరుగుతున్న ఓట్ల తొలగింపుతో ప్రజాస్వామ్య మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లనుందని రాష్ట్ర ఎకై ్సజ్, పర్యాటక, ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. పట్టణంలోని తనీషా గార్డెన్లో ఎస్ఐఆర్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఎల్ఏ–2లకు శనివారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సుకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లడుతూ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్న మైనార్టీ, ఎస్టీ, ఎస్సీల ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతుందన్నా రు. బీఎల్ఏలు, పార్టీ మండలాధ్యక్షులు, సూపర్ వై జర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు గల్లంతయ్యే ప్రమాదముందని తద్వారా పశ్చిమబెంగాల్, తమిళనాడు తరహా పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశముందన్నారు. కాంగ్రెస్ మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలన్నా, దేశంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలన్నా ఈ ప్రక్రియపై శ్రద్ధ ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాలని సూచించారు. ఓట్లు తొలగిస్తే వాటిని ఎందుకు తొలగించారనే దానిపై ఆరా తీయాలన్నారు.పదవుల విషయంలో శ్రేణులు ఎలాంటి నిరాశ నిస్ప్రహలకు లోనూ కావద్దన్నారు. సొసైటీ పదవులను పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వారితోనే భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బొజ్జుపటేల్, డీసీసీ అధ్యక్షుడు నరేశ్జాద వ్, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జీలు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి, ఆడె గజేందర్, నియోజకవర్గ అబ్జర్వర్ రమేశ్, ము న్సిపల్ చైర్పర్సన్ బండారి అనూష, మార్కెట్ కమి టీ చైర్మన్ బోరంచు శ్రీకాంత్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ సో యం బాపూరావు, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మల్లెపూల నరసయ్య, అడ్డి భోజారెడ్డి పాల్గొన్నారు.
మైనార్టీ విద్యార్థులను అన్ని రంగాల్లో తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం
ఆదిలాబాద్రూరల్: మైనార్టీ విద్యార్థులకు నాణ్య మైన విద్యతో పాటు వారిని అన్ని రంగాల్లో తీర్చిదిద్ద డమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. పట్టణంలోని బంగారుగూడలో రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల, కళాశాల (బాలు ర) భవనాన్ని మంత్రి అజారుద్దీన్, ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీతో కలిసి ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు. ఇందులో ఎంపీ జి. నగేష్, ఎమ్మెల్యే శంకర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అనూష, కలెక్టర్ రాజర్షి షా, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్, అదనపు కలెక్టర్ చిత్రు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఉట్నూర్లో గ్రంథాలయ
నిర్మాణానికి భూమి పూజ
ఉట్నూర్రూరల్: ఉట్నూర్లోని కేబీ కాంప్లెక్స్ ప్రాంగణంలో రూ. కోటి వ్యయంతో చేపట్టనున్న గ్రంథా లయ నిర్మాణానికి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు భూ మి పూజ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు, ఎంపీ నగేశ్, ఎమ్మెల్యే బొజ్జు, ఏఎస్పీ రుత్విక్ సాయి, సర్పంచ్ అనితపాల్గొన్నారు.