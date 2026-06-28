‘రెవెన్యూ’కు పక్కా భవనాలు

ఉమ్మడి జిల్లాలో 19 కార్యాలయాలకు..
ఒక్కోటి రూ.2.25 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం
నిధులు కేటాయించిన ప్రభుత్వం
ఇక తొలగనున్న అద్దె ఇక్కట్లు
కై లాస్నగర్: ఏళ్లుగా శిథిలావస్థలో, అద్దె భవనాల్లో అరకొర వసతుల నడుమ సాగుతున్న రెవెన్యూ కార్యాలయాల ఇక్కట్లు ఇక తొలగిపోనున్నాయి. వాటికి పక్కా భవనాలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. కొత్త మండలాల్లోనూ అధునాతన హంగులతో నిర్మించేలా ఒక్కో భవనానికి రూ.2.25 కోట్ల చొప్పున నిధులు కేటాయించింది. ఈ మేరకు సీసీఎల్ఏ కార్యదర్శి లోకేష్ కుమార్ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడు రెవెన్యూ డివిజన్ కార్యాలయాలు(ఆర్డీవో), 19 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు నూతన భవనాలు నిర్మించేలా నిధులను కేటాయించారు. ఈ నిర్మాణ బాధ్యతలను తెలంగాణ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చేపట్టనుంది. త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించే అవకాశమున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తద్వారా శిథిల భవనాల్లో బిక్కుబిక్కు మంటూ కాలం వెల్ల దీస్తున్న ఉద్యోగులకు ఊరట కలగనుంది. అలాగే వివిధ పనుల నిమిత్తం కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజల ఇక్కట్లు సైతం దూరం కానున్నాయి.
నూతనంగా నిర్మించనున్న ఆర్డీవో కార్యాలయాలు
జిల్లా రెవెన్యూ డివిజన్
మంచిర్యాల మంచిర్యాల
కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ కాగజ్నగర్, ఆసిఫాబాద్
జిల్లాల వారీగా నిర్మించనున్న తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు ఇవే..
ఆదిలాబాద్ ఉట్నూర్, సొనాల, భోరజ్, సాత్నాల
ఆసిఫాబాద్ వాంకిడి, లింగాపూర్, తిర్యాణి, కెరమెరి, కౌటాల,
చింతలమానేపల్లి, పెంచికల్పేట్
మంచిర్యాల దండెపల్లి, కోటపల్లి, భీమారం, నెన్నెల, కన్నెపల్లి
నిర్మల్ ఖానాపూర్, కడెం, బాసర