ఐక్యతకు ప్రతీక మొహర్రం

తాంసి: గ్రామాల్లో అన్ని వర్గాల ప్రజల ఐక్యతకు ప్రతీకగా మొహర్రం జరుపుకోవాలని ఎమ్మెల్యే అని ల్ జాదవ్ అన్నారు. భీంపూర్ మండల కేంద్రంలో రూ.4.50 లక్షలతో నిర్మించిన సవారి బంగ్లా షెడ్డు ను శనివారం ఆయన ప్రారంభించారు. గ్రామస్తులు ఐక్యంగా పీరీల పండుగ జరుపుకోవడం సంతోషకరమన్నారు. ఇందులో సర్పంచ్ రంజన, నాయకులు నాగయ్య, లింబాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మత్తడివాగు ప్రాజెక్టును అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే పరిశీలించారు. గేట్ల వద్ద చేపడుతున్న మరమ్మతు పనుల వివరాలను ఈఈ విఠల్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారి వెంట డీఈ శ్రీనివాస్, ఏఈ హరీష్కుమార్ తదితరులున్నారు.
దేవుల్నాయక్తండాను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతా..
నేరడిగొండ: ప్రజలకు అన్నగా అండగా ఉంటూ సమస్యలను దశల వారీగా పరిష్కరిస్తానని ఎమ్మె ల్యే అనిల్ జాదవ్ అన్నారు. మండలంలోని రోల్మామడ పంచాయతీ పరిధి దేవుల్నాయక్ తండాలో శనివారం పర్యటించారు. కమ్యూనిటీ హాల్ మంజూరుతో పాటు గ్రామ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఇందులో పార్టీ మండల కన్వీనర్ శివారెడ్డి, రాథోడ్ సజన్, సర్పంచ్లు రవీందర్ రెడ్డి, శంకర్, ఉప సర్పంచ్లు నాగేందర్, గులాబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.