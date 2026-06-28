నేడు పల్స్‌ పోలియో

ఆదిలాబాద్టౌన్: చిన్నారులకు వైకల్యం రాకుండా వైద్యారోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో పల్స్పోలియో కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం చేపడుతున్నారు. ఇందుకోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. జిల్లాలో ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులు 77,910 మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మొత్తం 730 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు డీఎంహెచ్వో సాధన తెలిపారు. శనివారం తన చాంబర్లో కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో 83 కేంద్రాలు, గ్రామీణప్రాంతాల్లో 155, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో 492 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా, రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్ తదితర 27 ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 2,920 మందికి విధులు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ప్రతి కేంద్రంలో నలుగురు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. పర్యవేక్షణ కోసం 73 మంది సూపర్వైజర్లను నియమించినట్లు తెలిపారు. మైదాన ప్రాంతంలో 23, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 50 మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు. 4,280 వైల్స్, 85,600 డోస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వ్యాక్సిన్ నిల్వకోసం 1203 వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం వ్యాక్సిన్ వేసుకోని చిన్నారులకు సోమ, మంగళవారాల్లో సిబ్బంది పోలియో చుక్కలు వేస్తారని తెలిపారు. ఐదేళ్లలోపు పిల్ల లకు తల్లిదండ్రులు తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు. పోలియో రహిత సమాజం కోసం ప్రతిఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి వైసి శ్రీనివాస్, ప్రోగ్రాం అధికారి దేవిదాస్ పాల్గొన్నారు.
ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఆదిలాబాద్టౌన్: జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు ఎంపిక కోసం జూలై 10 వరకు ఉపాధ్యాయులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని డీఈవో మాధవి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి గల వారు http:\\nationalawardstoteachers.education.gov.in వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆన్లైన్లో సమర్పించిన దరఖాస్తు ప్రింట్ అవుట్ కాపీతో పాటు సంబంధిత ధ్రువీకరణ పత్రాలను జత చేసి డీఈవో కార్యాలయంలో అందజేయాలని పేర్కొన్నారు.