 విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదం.. గుండెలు పిండేసే దృశ్యాలు | Eight Workers Killed In Tragic Molten Steel Fire Accident At Visakhapatnam Steel Plant, Photos Gallery Inside | Sakshi
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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదం.. గుండెలు పిండేసే దృశ్యాలు

Jun 9 2026 8:59 AM | Updated on Jun 9 2026 10:02 AM

Massive Fire at Visakhapatnam Steel Plant Photos1
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బతుకుదెరువు కోసం స్వేదం చిందించిన కార్మికుల ప్రాణాలు ఉక్కు కొలిమిలో కాలి బూడిదయ్యాయి.

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సుమారు 1,600 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉష్ణోగ్రతతో సలసల కాగే ఉక్కుద్రవం మృత్యువులా వారిపై విరుచుకుపడింది.

Massive Fire at Visakhapatnam Steel Plant Photos3
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తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా ఎనిమిది మందిని సజీవ దహనం చేసింది. నల్లటి ముద్దల్లా మార్చేసింది.

Massive Fire at Visakhapatnam Steel Plant Photos4
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విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో సోమవారం జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో ఐదుగురు ఉద్యోగులతో పాటు ముగ్గురు కార్మికులు మృత్యువాత పడ్డారు.

Massive Fire at Visakhapatnam Steel Plant Photos5
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మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

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Massive Fire at Visakhapatnam Steel Plant Photos12
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