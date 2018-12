అడిలైడ్‌: ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో రెండో రోజు ఓవర్ నైట్ 250/9 స్కోరుతో ఇన్నింగ్స్ ను ఆరంభించిన టీమిండియా తొలి బంతికే షమీ వికెట్‌ను కోల్పోయింది. దాంతో భారత్ జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 250 పరుగులకి ఆలౌట్‌ కాగా, ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆసీస్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఇన్నింగ్స్‌ను నిలకడగానే ఆరంభించే యత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో టీమిండియా బౌలింగ్ విభాగంలో ఫాస్ట్‌ బౌలర్ ఇషాంత్ శర్మ భారత్‌కి అదిరిపోయే ఆరంభాన్నిచ్చాడు.

తొలి ఓవర్ వేసిన ఇషాంత్ శర్మ.. మూడో బంతికే ఆ జట్టు ఓపెనర్ అరోన్ ఫించ్(0) క్లీన్‌బౌల్డ్ చేశాడు. ఆఫ్ స్టంప్‌కి వెలుపలగా పడిన బంతిని డ్రైవ్ చేసేందుకు అరోన్ ఫించ్ ప్రయత్నించాడు. కానీ.. బ్యాట్‌కి ఎడ్జ్ తీసుకున్న బంతి.. నేరుగా వెళ్లి ఆఫ్, మిడిల్ స్టంప్‌లను గిరాటేసింది. ఎంతలా అంటే.. ఆ రెండు స్టంప్స్ గాల్లోకి విసురుగా ఎగిరి దూరంగా పడిపోయాయి. అది చూసిన భారత్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి కూడా ఆనందంతో గాల్లో పంచ్‌లిస్తూ సంబరాలు చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది.

The stumps went flying as Ishant Sharma gave India the perfect start with the ball.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/f7bg9MPGWd

— cricket.com.au (@cricketcomau) 7 December 2018