నాకు మీ ఆశీస్సులు కావాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: కాసేపటి క్రితం ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముగించుకున్న వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రజలతో ఓ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. ఏప్రిల్‌ 11వ తేదీన(గురువారం) ప్రజలు వేసే ఓటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుందన్నారు. రేపటి భవిష్యత్‌ కోసం ప్రజలంతా ఆలోచించి ఓటు వేస్తారని నమ్ముతున్నట్టు పేర్కొన్నారు. కాగా, రాష్ట్రంలోని మొత్తం పదమూడు జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన వైఎస్‌ జగన్‌..68 ప్రచార సభల్లో ప్రసంగించారు. 20 రోజుల పాటు 25 పార్లమెంట్‌ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఆయన పర్యటించారు.

Your vote on 11th of April will decide the future of Andhra Pradesh. I seek your blessings. I believe that you will vote wisely and in large numbers for a better tomorrow. Come, let’s vote for Fan. #VoteForFan

