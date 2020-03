ముంబై : సాధారణంగా మనం బుక్‌ చేసుకున్న క్యాబ్‌ను డ్రైవర్‌ నడుపుతుంటే మనం వెనుక దర్జాగా కూర్చుంటాం. కానీ దీనికి భిన్నంగా క్యాబ్‌ బుక్‌ చేసిన వ్యక్తే డ్రైవర్‌ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని వాహనం నడుపుకుంటూ గమ్యస్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ వింత ఘటన ఫిబ్రవరి 21న ముంబైలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా దానికి సంబంధించిన వీడియోనూ క్యాబ్‌ బుక్‌ చేసుకున్న వ్యక్తి సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాలు... తేజస్విని నాయక్‌ అనే 28 ఏళ్ల మహిళ పుణె నుంచి ముంబై లోని తన ఇంటికి వెళ్లడానికి క్యాబ్‌ను బుక్‌ చేసుకున్నారు. అయితే క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ కారును నిర్లక్ష్యంగా నడిపాడు. దీంతో ఫోన్‌ మాట్లాడడం ఆపి క్యాబ్‌ను జాగ్రత్తగా నడపాలని తేజస్విని కోరారు. దీంతో ఫోన్‌ను పక్కనపెట్టిన డ్రైవర్‌ కొంత దూరం వెళ్లాక నిద్రలోకి జారుకోవడంతో ఎదురుగా వస్తున్న కారును ఢీకొట్టబోయి డివైడర్‌ పైకి కారు ఎక్కించాడు. ఇది గమనించిన తేజస్విని కారు ఆపి అతన్ని నిద్రపోమని చెప్పి నడుము నొప్పితో బాధపడుతూనే కారును నడిపారు. ఇంకా కొద్ది దూరంలో ఆమె తన గమ్మస్థానానికి చేరుకుంటుందనగా డ్రైవర్‌ లేచి మళ్లీ కారును నడిపాడు. కాగా ఆమె తేజస్వి డ్రైవింగ్‌ చేస్తున్నప్పుడే తన ఫోన్‌లో డ్రైవర్‌ నిద్రపోతున్న వీడియోను తీశారు. ఈ వీడియోనూ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసి ఉబెర్‌ సంస్థకు ట్యాగ్‌ చేశారు. అయితే ఘటనపై ఉబెర్‌ స్పందిస్తూ.. ఈ ఘటన జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన సదరు క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినట్లు పేర్కొంది.

thanking god I’m alive right now and I wasn’t asleep when this happened & that I know how to drive.@Uber @Uber_Support @Uber_India I am seething with anger right now. how dare they drive if they’re not well rested? how dare they put anyone else’s life at risk?

part 1 #uber pic.twitter.com/lUUFXpHCQS

