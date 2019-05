కుక్కతో రాహుల్‌ షికారు

న్యూఢిల్లీ: సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం తర్వాత కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షులు రాహుల్‌ గాంధీ ఆ బాధ మర్చిపోయేందుకు పబ్లిక్‌ నుంచి కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటున్నట్లు కనపడుతోంది. అందులో భాగంగా తన ప్రియమైన పెంపుడు కుక్క(పిడి)తో షికారుకెళ్తూ ఫోటోగ్రాఫర్లకు చిక్కాడు. ఆ ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఫోటోను మొదటిసారి ట్విటర్‌లో అనిల్‌ శర్మ అనే వ్యక్తి షేర్‌ చేశారు. ఈ ఫోటోలో రాహుల్‌ గాంధీ న్యూఢిల్లీలోని ఆయన ఇంటి నుంచి పెంపుడు కుక్కతో కారులో వెళ్తున్నారు. ఈ ఫోటోను సామాజిక మాధ్యమంలో షేర్‌ చేయగానే సామాజిక మాధ్యమ ప్రియులు రాహుల్‌ పెంపుడు కుక్కపై తమ ప్రేమాభిమానాలను చాటుకున్నారు. రాహుల్‌ గాంధీ తన పెంపుడు కుక్కకు సంబంధించి ఓ ఫన్నీ వీడియోను తన ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో 2017లోనే పోస్ట్‌ చేశారు. పెంపుడు కుక్క ముక్కుపై రాహుల్‌ గాంధీ పెట్టిన ఆహార పదార్ధాన్ని రెప్పపాటులో ఏవిధంగా తిన్నదో చూస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఈ క్రింద వీడియో లింక్‌ క్లిక్‌ చేస్తే మీకే అర్ధమవుతుంది.

సంబంధిత వీడియో కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి :

పెంపుడు కుక్కతో రాహుల్‌ ఆటలు

ట్విటర్‌లో నెటిజన్ల కామెంట్లు:

Congress @INCIndiaLive president @RahulGandhi in New Delhi on Tuesday. @IndianExpress photo @anilsharma07 pic.twitter.com/EBya53qHKx

— anil sharma (@anilsharma07) May 29, 2019