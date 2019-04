30 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన శునకం

లక్నో : ప్రతిఒక్కరి మనస్సును కదిలించే ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌ బాందాలో చోటుచేసుకుంది. ఓ పెంపుడు కుక్క 30 మందికి పైగా ప్రాణాలు కాపాడి తన విశ్వాసాన్ని చాటుకుంది. బాందెలోని ఓ భవనంలో మంగళవారం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించగా.. ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన శునకం బిగ్గరగా అరచి.. అందులో ఉన్న జనాలను అప్రమత్తం చేసింది. దీంతో సుమారు 30 మంది బయటకు పరుగెత్తి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే.. ఆ మంటల దాటికి సిలిండర్‌ పేలి ఆ శునకం ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షసాక్షి ఒకరు మీడియాకు తెలిపారు. ‘ఆ శునకం బిగ్గరగా అరుస్తుండటంతో తామంతా అప్రమత్తమై బయటకు పరుగు తీసాం. కానీ ఆ శునకం సిలిండర్‌ పేలి ప్రాణాలు కోల్పోయింది’ అని చెప్పారు. కుక్కకు ఉన్న విశ్వాసం మనిషికి కూడా ఉండదన్న పెద్దల మాటను మరోసారి నిరూపితమైంది. శునకంతో అప్రమత్తమైన జనాలు.. వారి ప్రాణాలను రక్షించుకున్నారు కానీ.. ఆ కుక్కను మాత్రం కాపాడలేకపోయారని నెటిజన్లు కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

Banda: Domestic dog saves life of more than 30 people by alerting them about fire in the building. An eyewitness says, "The dog kept barking at the fire which alerted everyone and allowed them to escape safely. The dog later died when a cylinder blasted." (12.4.19) pic.twitter.com/ywi7NTLH6P

— ANI UP (@ANINewsUP) 12 April 2019