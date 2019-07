చెన్నై : తన పెళ్లి ఇప్పుడే కాదని, మరికొన్ని రోజులవుతుందని హీరోయిన్‌ శృతిహాసన్‌ వెల్లడించారు. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ మైకేల్‌ కోర్సేల్‌తో చెట్టపట్టాలేసుకుని తిరుగుతూ వచ్చిన శృతిహాసన్‌ హఠాత్తుగా బ్రేక్‌అప్‌ చెప్పేసి ప్రేమను తెగదెంపులు చేసుకుంది. ఓ వైపు ఇది ఆమె మనసును గాయపరిచినా మరో వైపు లాభకరంగా మారింది. ఒకటిన్నర ఏడాదికి పైగా నటించకుండా ఉన్న ఆమె ప్రస్తుతం రెండు చిత్రాలలో నటిస్తున్నారు. శృతిహాసన్‌ తన ప్రేమను కాదన్నా ఆమె అభిమానులు ఆమెను విడిచిపెట్టడం లేదు. ఒక అభిమాని ట్విట్టర్‌లో ఆమె పెళ్లి విషయం ప్రస్తావించారు. మీరు పెళ్లెప్పుడు చేసుకుంటారు? చెబితే అభిమానులమైన తామంతా పాల్గొంటామని అడగ్గా, ఆమె నా వివాహానికి మీరు చాలా రోజులు వేచిచూడాలని అన్నారు. అంతేకాకుండా తన బర్త్‌డేను ఒకటిగా జరుపుకుందాం రండి! అని బదులిచ్చారు.

You’ll be waiting a VERY long time 😂 so let’s do a birthday together instead lol https://t.co/5wgmNIOLc1

— shruti haasan (@shrutihaasan) July 1, 2019