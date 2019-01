చిన్నారి చివరి కోరిక.. స్పందించిన హీరోయిన్‌!

చనిపోయేలోపు తమ అభిమాన నటుల్ని చూడాలనుకుంటారు ఫ్యాన్స్‌. అయితే మీడియా, సోషల్‌మీడియా ప్రభావం పెరిగిపోతున్న ఈ క్రమంలో.. హీరోలకు, అభిమానులకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్‌ చాలా తగ్గిపోయింది. తమ అభిమానుల చివరి కోరికలను హీరోలు, హీరోయిన్లు తీరుస్తున్నారు. చివరి క్షణాల్లో ఉన్నామని, తమని చూడాలనేది చివరి కోరిక అని తెలిస్తే.. హీరో, హీరోయిన్లు వచ్చి కలుస్తున్నారు.

ఇలాగే ఓ చి​న్నారి తన చివరి కోరికగా తనను చూడాలనుకుంటోందని తెలియగానే బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ శ్రద్దా కపూర్‌.. ఆ చిన్నారిని కలిసింది. ఎంతో బిజీ షెడ్యుల్‌ ఉన్నా కూడా.. తన చిన్నారి అభిమానిని కలసి కాసేపు ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రద్దా కపూర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో స్పందించారు. ‘ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నేను చిన్నారి సుమ్మయను కలిశాను. తనొక విలువైన లిటిల్‌ ఏంజిల్‌. తను కోలుకోవాలని​ ప్రార్థిస్తున్నాను. తన వైద్యానికి సహకరిస్తున్న కెట్టొ అనే సంస్థకు నా బెస్ట్‌ విషెస్‌. తనకు ఏ విధమైన సహాయమైనా చేస్తాను’ అంటూ తెలిపారు.

I’m so so happy that I was able to go & meet Summaya today. She’s such a precious little angel. Praying for her recovery. @ketto please let me know how I can help with her treatment & all the best with all the work you guys are doing ❤️ pic.twitter.com/wmFIU47YQs

— Shraddha (@ShraddhaKapoor) January 29, 2019