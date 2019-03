ఎన్నికల్లో భాగస్వాములు కండి: వైఎస్‌ జగన్‌ పిలుపు

సాక్షి, అమరావతి : స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరగాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రతిపక్ష నేత, వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షులు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేరు ఉందో లేదో చూసుకోవాలని, ఒకవేళ పేరు లేనట్లయితే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ట్విటర్‌లో సూచించారు. ఏప్రిల్‌ 11న జరగబోయే ఎన్నికల్లో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి కసరత్తు ప్రారంభించండి అని తెలిపారు. ఓటు మన హక్కు అని స్పష్టం చేశారు.

There is a great need for free and fair elections. Enroll and ensure your vote. Be a part of the April 11th polls. Exercise your right to vote!

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) 11 March 2019